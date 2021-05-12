العراق يؤكد دعمه غير المحدود للقضية الفلسطينية

2021/05/12 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العراق، اليوم الأربعاء، دعمه

الدائم وغير المحدود للقضية الفلسطينية

العادلة ولصمود الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن

"العراق شارك في الاجتماع الطارئ لمجلس

الجامعة العربيّة/ الدورة

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