أمانة مجلس الوزراء تحدد موعد التعاقد مع المحاضرين المجانيين

2021/05/12 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الاربعاء، عن تاريخ التعاقد مع

المحاضرين المجانيين .

وبحسب بيان للأمانة العامة، فقد "قرّر

مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (سادساً) من

قرار مجلس الوزراء (١٣٠ لسنة ٢

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