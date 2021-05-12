فلسطين أكبر من قضية وأعمق من مشكلة- دلال بشار

2021/05/12 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال بشار من مدينة كانت بداية التاريخ والعالم، جفت دموعها وهي تودع أبناءها واحدا تلو الأخر فنحن لا نقدم الموت إلا جملةً، نجمعه على طبق كأننا نضعه في وليمة كبيرة ،و لا نعترف بالموت إذا لم نحصه أعدادا.من نينوى مدينة الأنبياء إلى فلسطين والأقصى مسرى رسول الله نضيف ما تبقى من قوتنا إلى […]

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