لوحة لباسكيا بيعت لقاء 93,1 مليون دولار

2021/05/12 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوحة “إن ذيس كايس” لجان ميشال باسكيا خلال هرضه في دار “كريستيز” في نيويورك في 7 أيار/مايو 2021 © غيتي بواسطة اف ب سيندي أورد نيويورك (أ ف ب) – بيعت لوحة “إن ذيس كايس” لجان ميشال باسكيا الثلاثاء مقابل 93,1 مليون دولار في مزاد نظمته دار “كريستيز” في نيويورك ، وهو ثاني […]

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