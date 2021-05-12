والدا الطفلة مادي يحييان ذكرى مولدها الثامن عشر بعد 14 عاما على فقدانها

2021/05/12 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة غير مؤرخة للطفلة مادلين ماكان نشرتها شرطة لندن في 3 حزيران/يونيو 2020 © شرطة لندن/ا ف ب/ارشيف لندن (أ ف ب) – يحتفل والدا مادلين ماكان أو “مادي” الأربعاء بعيد ميلادها الثامن عشر، على أمل أن يرياها على قيد الحياة مجدداً، هي التي اختفت عام 2007 عندما كانت تبلغ أربع سنوات في […]

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