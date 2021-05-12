2021/05/12 | 17:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، بالإطاحة بأحد تجار المخدرات وضبط (4000) حبة مخدرة بحوزته في الأنبار.وذكرت الخلية، في بيان، أنه “نتيجة لتكثيف الجهد الأمني والاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين ادى الى الإيقاع بأحد تجار المخدرات، وضبط بحوزته (4000) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة بالأنبار) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يُطيح بتاجر مخدرات بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).