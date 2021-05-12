2021/05/12 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني ============ الأمن الوطني يُطيح بأحد تجار المخدرات ويضبط بحوزته (4000) حبة مخدرة في الأنبار .............نتيجة لتكثيف الجهد الأمني والاستخباري، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين ادى الى الإيقاع بأحد تجار المخدرات، وضبط بحوزته (4000) حبة مخدرة نوع (كبتاكون) ينوي توزيعها على ارجاء المحافظة.وقد جرى تدوين اقواله اصولياً بعدما اعترف بتعاطيه وترويجه للمواد المخدرة، اذ تمت احالته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه.============١٢ آيار ٢٠٢١

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