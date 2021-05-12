2021/05/12 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني رأت لجنة التعليم في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الدوام الحضوري لطلبة الدراسات العليا والمجموعة الطبية، “ضروري ومهم”.وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إن “قرار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية: يجب استثناء طلبة الدراسات العليا من الحظر لهذه الأسباب المركز الخبري الوطني.

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