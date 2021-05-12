القبض على مسؤول الصحة في مطار بغداد لهذا السبب

2021/05/12 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن جهاز المخابرات العراقي، الاربعاء، من القبض على مدير المركز الصحي في مطار بغداد الدولي ليث شكر اللبان بعد اقدامه على تهريب قادمين من الهند دون فحوصات.

وقال الجهاز في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 أيار 2021)، ان "قوة من الجهاز القت القبض على الدكتور ليث اللبان بعد ان اقدم على استهداف صحة وسلامة المواطن العراقي بتهريبه لمسافرين 2 قادمين من الهند دون اخضاعهما الى الفحوصات اللازمة للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا السلالة الهندية".

واضاف البيان، ان "مدير المركز الصحي في مطار بغداد ادعى بانهم مرتبطين ارتباطا مباشرا بمكتب رئيس الوزراء العراقي".

واشار الى انه "بعد التأكد تبين انه قام بالاتفاق معهم مقابل مبلغ معين لتخليصهم من الحجر الصحي وعدم اجراء المسحة اللازمة باستغلال منصبه الاداري في المطار".

N.A

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