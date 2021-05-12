عندما تقطع صواريخ حماس والجهاد الإسلامي الأفق نحو انتفاضة فلسطينية شاملة - بشير الحامدي

2021/05/12 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي ــــــــــــــــــــــفي الوقت الذي كانت فيه الأوضاع تتقدّم نحو انتفاضة شعبية فلسطينية جديدة ردا على محاولة الدولة الصهيونية اقتلاع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية الذي يطالب به مستوطنون صهاينة على خلفية قانونية باطلة مرددين شعار "عودوا إلى الأردن" وفي الوقت الذي بدأ فيه الغضب الشعبي يتزايد ويؤشر لتوسع المقاومة في القدس وفي بقية المدن الفلسطينية داخل الدولة الصهيونية وعلى الحدو ......





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