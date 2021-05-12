مستشار رئيس الوزراء: الظرف يسمح بإجراء انتخابات رغم وجود مخاطر أمنية

2021/05/12 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية إن المفوضية لم تتسلم أية معلومات أو شكاوى بوجود تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية تجبر مرشحين للانسحاب من سباق الانتخابات.

وذكر الهنداوي في تصريحات صحفية ان وضع العراق الأمني يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد، رغم أن الأخطار الأمنية موجودة، مضيفا أن الحكومة مصرة وعازمة على فتح صناديق الاقتراع في الموعد المحدد دون أي تغيير بسبب الظرف الأمني أو غيره.

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