تدمير وكرين لداعش في كركوك

2021/05/12 | 18:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاربعاء، عن تدمير وكرين لتنظيم داعش الارهابي، بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان " قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة الثامنة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم تنفيذ واجب في منطقة / قره تبه التابعة لناحية يايجي، حيث قامت قوة من الفوج الثالث باللواء 32 ومقر اللواء بتفتيش المكان والعثور على وكرين وبداخلهما ( 1 - قنبره هاون 60 ملم عدد/14 2 - صمام اصطدام مختلف عدد / 35 3 - مسطره تفجير العبوات الناسفه عدد/14 4- صاروخ كاتيوشا بدون صمام اصطدام عدد / 1 5 - سبحه لتفجير العبوات الناسفه عدد/1 6- مواد طبخ مختلفة )

واضافت: انه تم اتلاف المواد والاعتدة ميدانيا من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة.

PUKmedia عن خلية الاعلام الامني

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