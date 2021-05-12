المكتب السياسي يهنىء المسلمين بعيد الفطر

2021/05/12 | 18:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر.

وجاء في نص التهئنة:

بمناسبة حلول عيد الفطر، نتقدم باحر التهاني والتبريكات الى شعب كوردستان بجميع مكوناته وشرائحه.

نتقدم بالتهنئة الى عوائل الشهداء والمؤنفلين وضحايا الاسلحة الكيمياوية والبيشمركة الابطال.

متمنين ان يكون عيد الفطر مبعثا للتسامح وتعميق روح السلام الاجتماعي، واوقات حافلة بالوئام والاستقرار بالالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية.

PUKmedia عن اعلام المكتب السياسي

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