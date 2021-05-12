كيف ننهض بالصناعة الوطنية ؟

2021/05/12 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير السعد

مرت التجربة العراقية في مجال الصناعة

بمراحل متعددة منذ سبعينيات القرن

الماضي وواجهت تحديات مختلفة مع إختلاف

السياسات وتأثير المشاريع الدولية على

الداخل والقرار الوطني وتعدد أوجه

المن

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