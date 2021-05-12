الاتصالات توضح أسباب قطع الإنترنت في بعض مناطق بغداد ومناطق المحافظات الجنوبية

2021/05/12 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الاتصالات، الأربعاء، القطع

الحاصل للانترنت في بعض مناطق العاصمة

والجنوب، الى وجود حفريات في حي العرصات

ببغداد.

واشار المتحدث باسم الوزارة رعد

المشهداني في بيان إلى أن "الحفريات ادت

الى قطع

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