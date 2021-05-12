2021/05/12 | 18:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، فتح عدد من فروعه خلال عيد الفطر.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيار 2021)، إنه "لاجل استمرار تقديم الخدمة لزبائن المصرف، قرر مصرف الرشيد وبتوجيه من المدير العام، بفتح عدد من فروع المصرف خلال عيد الفطر المبارك".

وأوضح، أن "الدوام سيستمر خلال أيام العيد لصرف مستحقات ورواتب حاملي بطاقة نخيل، ومستحقات المنافذ وسفاتح والمنتجات النفطية، وكالتالي":

١ بغداد(البياع / اليرموك/ ثورة العشرين/ الامام الاعظم)

٢ بابل فرع( الحلة)

٣ كربلاء فرع (الحسين)

٤ النجف فرع ( الروضة)

٥ الديوانية ( الفرات)

٦ المثنى ( السماوة)

٧ واسط ( واسط )

٨ ميسان( الكرامة)

٩ التاميم( ١ حزيران)

١٠ ذي قار ( اريدو)

١١ البصرة( القرنة / الزبير / شارع الثورة)

١٢ الانبار ( حديثة / هيت / عامرية الفلوجة)

١٣ صلاح الدين( شيشين/سامراء)

١٤ ديالى( اشنونا/ خانقين)

١٥ نينوى ( الجزيرة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بعناوين فروع مصرف الرشيد التي ستفتح أبوابها خلال أيام العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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