تحذير من الصحة بشأن استخدام الألعاب النارية خلال العيد

2021/05/12 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، العوائل من السماح لأبنائهم باستخدام الألعاب النارية في فترة العيد، فيما أكدت وجود خطة للتعامل مع الظاهرة. وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، لـوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تحذر من استخدام الألعاب النارية في أيام عيد الفطر المبارك أو حتى في المناسبات الاخرى"، مشيرة إلى أن "هناك خطة وتعاونا بين وزارة الصحة وبقية الجهات المختصة للتعامل مع الظاهرة لحماية أطفالنا ومنعهم من استخدام الألعاب النارية". وأضافت، أننا "نعمل جاهدين من خلال التوجيهات والإرشادات لتجنب الإصابات الخطرة التي تصيب الأطفال"، مؤكدة أن "الدور الأهم متعلق بالأسرة التي يجب أن تعي مخاطر هذه الألعاب على أبنائها من خلال توجيههم بالابتعاد عنها وأهمية مراقبتهم لتجنب الوقوع بمثل هذه الحوادث التي نشهدها في كل مناسبة". وتابعت أن "مؤسساتنا الصحية تستقبل حالات خطرة خلال الأعياد بسبب استخدام الألعاب النارية"، مؤكدة أن جميع المؤسسات الصحية وعلى الرغم من الظروف الصحية الصعبة بسبب الوباء واستمرار عملية التطعيم للمواطنين إلا أنها وضعت في حساباتها هذه الظروف وجميع كوادرنا الطبية مستنفرة للحفاظ على سلامة المواطنين".ودعت فلاح الجهات الأمنية المعنية إلى مراقبة الأسواق وعمل جولات على بائعيها للحد من الظاهرة.

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