2021/05/12 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعوجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أعلنت مصر تجهيز مستشفيات سيناء لاستقبال الجرحى.وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إلى أن "القرار يأتي على خلفية ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات إسرائيلية".وأكد البيان أنه "سيتم إيصال المساعدات من خلال الهيأة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية".من جهته، أعلن محافظ شمال سيناء بمصر، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أن "مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وقت السماح بدخولهم إلى الأراضي المصرية للعلاج، وبالتنسيق مع وزارة الصحة".من جهتها، أكدت مديرية الصحة بالمحافظة، أن "مستشفيات المحافظة جاهز لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي بعد أحداث المسجد الأقصى"، مشيرة إلى "رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعدات أردنية طبية عاجلة لفلسطين وسيناء تجهز مستشفياتها للجرحى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعدات أردنية طبية عاجلة لفلسطين وسيناء تجهز مستشفياتها للجرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).