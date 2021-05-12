2021/05/12 | 18:47 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 12 مايو 2021 | 06:43 مساءً | عدد القراءات : 7

ملك الأردن يهاتف الكاظمي لتهنئته بحلول عيد الفطر

هاتف ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتبادل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية "بترا"، أن "الملك عبدالله الثاني، تبادل اليوم الأربعاء، الاتصالات الهاتفية بمناسبة عيد الفطر مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي".

وأعلن الوقف السني في العراق، غداً الخميس، أول ايام عيد الفطر المبارك، فيما تراقب المرجعية الدينية العليا في النحف الأشرف، هلال العيد اليوم الأربعاء، لإعلان غداً الأول من عيد الفطر، أو متمماً لشهر رمضان المباك.

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