أمين بغداد يدعو أهالي العاصمة لدعم عاملي قطاع النظافة

2021/05/12 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا أمين بغداد علاء معن، اليوم الاربعاء، أهالي العاصمة بغداد لدعم عاملي النظافة واسنادهم من خلال الالتزام بجمع النفايات بأماكنها المخصصة.وذكرت الأمانة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “أمين […]

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