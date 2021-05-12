الدهلكي: الرئاسات الثلاث الحالية لن تتكرر لولاية ثانية

2021/05/12 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال القيادي في تحالف تقدم النائب رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، إن الرئاسات الثلاث الحالية لن تتكرر لولاية ثانية بعد الانتخابات المقرر إجراءها في تشرين الاول المقبل.

وذكر الدهلكي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "الانتخابات المقرر اجراءها في تشرين الاول المقبل لن تجري لعدة اسباب منها السلاح المنفلت وغيرها".

واضاف، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن تتكرر ولاية ثانية لهم بعد الانتخابات".

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