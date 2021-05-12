الاتصالات توضح بشأن قطع الانترنت في العراق

2021/05/12 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اوضحت وزارة الاتصالات، الأربعاء، أسباب قطع الإنترنت في بعض مناطق بغداد ومناطق المحافظات الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 أيار 21)، ان "أسباب قطع الإنترنيت في بعض مناطق محافظة بغداد وبعض من مناطق المحافظات الجنوبية هو قيام أعمال حفريات في منطقة العرصات ببغداد وأدت إلى قطع أكثر من كيبل مغذي ( الداتا سنتر الرئيسي )".

وأضاف البيان، أن "كوادر الوزارة الهندسية وبإشراف مباشر وزيارة ميدانية إلى موقع القطع من قبل وزير الاتصالات المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني وأشرف الجنابي الوكيل الإداري والمالي وأسامة جهاد مدير الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والمعاونين للشركة، حيث تم إصلاح القطع بأقل من 60 دقيقة".

واشار الى "تمكن الكوادر الهندسية للوزارة من إعادة خدمة الإنترنيت في بعض المناطق المتضررة من محافظة بغداد ومناطق المحافظات البقية".

N.A

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