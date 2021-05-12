خبير امني: خطر محدق ينتظر مقاتلات اف-16 العراقية

2021/05/12 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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اكد الخبير الامني، فاضل أبو رغيف، الاربعاء، ان انسحاب شركة الصيانة الامريكية "لوكهيد مارتن" من قاعدة بلد الجوية بسبب تكرار القصف الصاروخي عليها سيحول المقاتلات العراقية أف 16 أمريكية الصنع الى "كومة من الحديد لا فائدة منها".

وقال ابو رغيف في تصريح صحفي، اليوم (12 ايار 2021)، انه "لم تعد توجد أي قوات قتالية أميركية أو أجنبية في العراق، ما عدا شركات الصيانة".

واضاف، أن "وجود مثل هذه الشركات هو لغرض الصيانة والإدامة فقط، وهو وجود ضروري جدا؛ لأنه يديم طائرات {إف 16} التي اشتراها العراق من الولايات المتحدة الأميركية، ولا يمكن لغير هذه الشركة إدامتها، وبالتالي؛ فإن وجودها يعني وجود القوة الجوية العراقية".



وأوضح، أن "انسحاب موظفي هذه الشركة سيسبب ضررا بالغا جدا؛ لأنه بهذا الانسحاب سوف تتحول هذه الطائرات إلى مجرد كومة من الحديد لا جدوى ولا نفع منها".

وكانت شركة "لوكهيد مارتن" قد أنسحبت من العراق، أمس الثلاثاء، ما يهدد كامل برنامج صيانة طائرات اف-16 العراقية.

وغادرت الشركة قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين بعد "عدة هجمات صاروخية يبدو أن السلطات غير قادرة على وقفها"، حسب تعبيرها.

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