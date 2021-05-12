"شيعة السعودية".. خطة ولي العهد الإصلاحية "لن تنجح إلا بشرط"

2021/05/12 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مجلة "فورن بوليسي" إن المملكة العربية السعودية لا تزال تعامل الشيعة كمواطنين من الدرجة الثانية، مشيرا إلى أجندة الإصلاح التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن تنجح مالم يتم ضمان الحرية الدينية للشيعة.

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