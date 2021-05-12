2021/05/12 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت فرنسا اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تطور الأحداث في الشرق الأوسط، داعية الولايات المتحدة إلى التحرك من أجل وضع حد للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال إن فرنسا “قلقة” من الوضع في الشرق الاوسط.

بدوره، دعا كليمونت بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، في لقاء عبر قناة “فرانس 2″، دعا الولايات المتحدة إلى أن تتدخل لوضع حد لاندلاع العنف الجديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان موقع “أكسيوس” الإخباري، نقل في وقت سابق اليوم، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرسل مبعوثا اليوم إلى تل أبيب وهو مساعد وزير الخارجية الأمريكي في الملف الفلسطيني -الإسرائيلي هادي عمرو، كما لفت الموقع إلى تنسيق أمريكي مع المصريين لتهدئة الأوضاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تدعو الولايات المتحدة للتدخل لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تدعو الولايات المتحدة للتدخل لوقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).