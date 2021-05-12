الصحة تصدر توجيها خلال ايام العيد

2021/05/12 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، العوائل من السماح لأبنائهم باستخدام الألعاب النارية في فترة العيد، مؤكدة وجود خطة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، في تصريح تابعه NRT عربية، (12 أيار 2021)، ان "الوزارة تحذر من استخدام الألعاب النارية في أيام عيد الفطر المبارك أو حتى في المناسبات الاخرى"، مشيرة إلى أن "هناك خطة وتعاونا بين وزارة الصحة وبقية الجهات المختصة للتعامل مع الظاهرة لحماية أطفالنا ومنعهم من استخدام الألعاب النارية".وأضافت حسن، أننا "نعمل جاهدين من خلال التوجيهات والإرشادات لتجنب الإصابات الخطرة التي تصيب الأطفال"، مؤكدة أن "الدور الأهم متعلق بالأسرة التي يجب أن تعي مخاطر هذه الألعاب على أبنائها من خلال توجيههم بالابتعاد عنها وأهمية مراقبتهم لتجنب الوقوع بمثل هذه الحوادث التي نشهدها في كل مناسبة".واوضحت، أن "مؤسساتنا الصحية تستقبل حالات خطرة خلال الأعياد بسبب استخدام الألعاب النارية"، مؤكدة أن "جميع المؤسسات الصحية وعلى الرغم من الظروف الصحية الصعبة بسبب الوباء واستمرار عملية التطعيم للمواطنين إلا أنها وضعت في حساباتها هذه الظروف وجميع كوادرنا الطبية مستنفرة للحفاظ على سلامة المواطنين".

ودعت حسن، "الجهات الأمنية المعنية إلى مراقبة الأسواق وعمل جولات على بائعيها للحد من الظاهرة".

N.A

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