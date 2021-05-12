2021/05/12 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكهرباء: أعمال صيانة من منتصف أيار ولغاية 3 حزيران ستؤثر على ساعات القطع في الزعفرانية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:37

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: أعمال صيانة من منتصف أيار ولغاية 3 حزيران ستؤثر على ساعات القطع في الزعفرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: أعمال صيانة من منتصف أيار ولغاية 3 حزيران ستؤثر على ساعات القطع في الزعفرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).