2021/05/12 | 19:50 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 12 مايو 2021 | 07:46 مساءً

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الملك السعودي يتبرع باعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب كهدية للعراق

وجه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، بالتبرع باعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد بعد فاجعة الحريق الذي شهده قبل ايام.

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