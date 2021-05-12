صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  714 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  714 المسجلة اليوم بكورونا
2021/05/12 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل  714 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 634  خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  714 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

634  حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية 

قطاع الرصافة  53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان  49 حالة  من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر  19 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 253 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

 قطاع المدائن 29 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 22 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 18 حالة من خلال الرصد الوبائي

  البلديات الأول  79 حالة من خلال الرصد الوبائي   

  80 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

13 حالة  في مدينة الصدرموزعة على محلاتها  

   5 حالات  في شارع فلسطين

 8 حالات   في الشعب

5حالات في منطقة الاعظمية

5حالات  في منطقة الكرادة

     5حالات في منطقة العبيدي

  9 حالات في البلديات توزعت على محلاتها 

   8حالات في منطقة بغداد جديدة 

   6حالات في منطقة الزعفرانية   

 6حالات في منطقة النهروان

4 حالات في منطقة الضباط

وحالتين في كل من المناطق التالية / الفضل / الصليخ / الزوية

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى   154044 توفي منهم  1676 للاسف  فيما اكتسب الشفاء    143809  حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8559”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  والتركيز على التباعد الاجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود”.

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