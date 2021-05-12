صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  714 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/12 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 714 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 634 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 714 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

634 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 49 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 19 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 253 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 29 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 22 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 18 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 79 حالة من خلال الرصد الوبائي

80 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

13 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

5 حالات في شارع فلسطين

8 حالات في الشعب

5حالات في منطقة الاعظمية

5حالات في منطقة الكرادة

5حالات في منطقة العبيدي

9 حالات في البلديات توزعت على محلاتها

8حالات في منطقة بغداد جديدة

6حالات في منطقة الزعفرانية

6حالات في منطقة النهروان

4 حالات في منطقة الضباط

وحالتين في كل من المناطق التالية / الفضل / الصليخ / الزوية

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 154044 توفي منهم 1676 للاسف فيما اكتسب الشفاء 143809 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 8559”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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