السعودية تعلن تبرعها بإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد

2021/05/12 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

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السعودية تعلن تبرعها باعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب على حسابها واستقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها على نفقة الملك.

يتبع ..

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