الوقت القاتل يمنح الفوز للشرطة على اربيل في الممتاز

2021/05/12 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الشرطة بكرة القدم اليوم الخميس ( 12 آيار 2021) فوزا صعباً على اربيل 2 – 1، جاء في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي، بمباراة جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 30 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل ( بغداد اليوم)،" الشوط الاول كان رتيبا ولم يقدم الفريقان المستوى الفني المقنع رغم افضلية الشرطة في الحيازة وبناء الهجمات الا ان الفرص الفعلية غابت على المرميين لينتهي الشوط الاول بنتيجة سلبية".

وأضاف،" الشوط الثاني سجل أفضلية لأربيل في الحيازة والفرص على المرمى وتمكن من التقدم بهدف شيركو كريم عند الدقيقة 67، الا ان اربيل تراجع بعد الهدف ليمنح الفرصة للشرطة بالتعديل بهدف فهد اليوسف عند الدقيقة 73، وقبل ان تعلن المباراة عن نهايتها بدقيقة تمكن امجد عطوان من تسجيل هدف التقدم الثاني للشرطة بتسديدة بعيدة وقوية، لينهي اللقاء بفوز شرطاوي 2-1".

وكانت الجولة نفسها قد شهدت تعادل الكرخ والنفط 1-1 اليوم ايضا على ملعب التاجي.

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