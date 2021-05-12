حقوق الانسان تطالب برفع الحظر الشامل

2021/05/12 | 20:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، الاربعاء، ان اجراءات الحظر الشامل “أمنية” وليست صحية وتصل الى حالة القسر في تنفيذها في بعض الاحيان دون مراعاة للحالات الانسانية. واضاف الغراوي في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، ان “الاف العوائل تعيش على قوتها اليومي الذي حرموا منه بسبب الحظر اضافة …

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