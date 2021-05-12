ردا على الهجمات الاسرائيلية .. فصائل فلسطينية تطلق عشرات الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل

2021/05/12 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، عشرات الصواريخ صوب مناطق متفرقة داخل إسرائيل بما فيها مدينة تل أبيب، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية برج الشروق وسط مدينة غزة.وقالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس في بيان إنها : قصفت عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخاً رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام.ودوت صفارات الإنذار في مناطق وسط النقب وعسقلان وتل أبيب وبئر السبع وغوش دان.وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم، برج الشروق في حي الرمال وسط مدينة غزة، في ثالث استهداف من نوعه خلال جولة التصعيد الحالية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح غارات مكثفة على أهداف عدة في القطاع، فيما وصلت حصيلة الشهداء في غزة إلى 60 شهيدًا./انتهى3

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