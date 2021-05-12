بالوثيقة ..العاهل السعودي يوجه بتبرع المملكة لاعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب واستقبال الحالات المصابة الحرجة

2021/05/12 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت سفارة المملكة العربية السعودية عن صدور توجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتبرع المملكة لاعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب واستقبال الحالات المصابة الحرجة لعلاجها في مستشفيات المملكة وعلى نفقة الملك./انتهى3

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