وزير الداخلية العراقي يدعو لتكثيف العمل الميداني والاستخباري

2021/05/12 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، دعوة إلى تكثيف العمل الميداني والاستخباري لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العراق....

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