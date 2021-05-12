العمليات المشتركة تدمر وكرين لـ

2021/05/12 | 20:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني بالعراق، بتدمير وكرين لتنظيم "داعش" الارهابي بمحافظة كركوك....

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