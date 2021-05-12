حماس تطلق عشرات الصواريخ على مفاعل ديمونا النووي الاسرائيلي

2021/05/12 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عن استهداف بلدة ديمونا جنوبي إسرائيل بعدد من الصواريخ، في حين أسفر أحدث قصف على قطاع غزة عن مقتل عدد من الفلسطينيين جنوبي القطاع.

غزة واسرائل منذ ثلاثة أيام.

ولم تتوقف الصواريخ الفلسطينية عنالسقوط داخل الأراضي الإسرائيلية، وكان آخرها إطلاق 50 صاروخا باتجاه عسقلان وأسدود داخل إسرائيل.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع قال إنها تشتمل على "مصانع أسلحة" تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي في الأطراف الشمالية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين من جراء الغارات الإسرائيلية في القطاع إلى 53 شخصا، في حين تجاوز عدد الإصابات 300 شخص.

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