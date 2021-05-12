اللجنة الامنية العليا للإنتخابات في العراق تصدر 5 توجيهات هامة

2021/05/12 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الأربعاء، 5 توجيهات للأجهزة الأمنية على صلة بالعملية الانتخابية والدعاية المرتبطة بها.

وذكرت اللجنة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 أيار 2021)، إنه "تزامنا مع قرب إجراء الانتخابات العراقية والاستعدادات لبدء الحملات الدعائية للناخبين والمرشحين كافة، وفي إطار حرص اللجنة الامنية العليا للانتخابات بالحفاظ على نزاهة الانتخابات من جهة والحفاظ على استقلالية المؤسسة الأمنية من جهة أخرى ومنعهم في الخوض بغمار الانتخابات القادمة".

واضاف البيان، انه "من خلال عملهم المهني المنصب على تأمين العملية الانتخابية حصرا قررنا توجيه القوات الأمنية والعسكرية وجميع التشكيلات المعنية بأمن الانتخابات بما يلي: 1- الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم تفضيل مرشح على أخر بأي شكل من الأشكال .



2- عدم مرافقة المرشحين أو الكيانات والأحزاب كافة خلال حملاتهم الدعائية ولأي سبب كان.



3- يمنع قطع الشوارع والساحات العامة لأغراض الفعاليات الدعائية والانتخابية وينحصر ذلك بموافقة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات .



4- عدم استخدام العجلات الحكومية التابعة لمؤسسات الدولة لأغراض الانتخابات والإعلانات الترويجية للأحزاب والكيانات وجميع المرشحين .



5- عدم استغلال المؤسسات الرسمية لجعلها منبرا إعلاميا لأي مرشح كان".

N.A

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