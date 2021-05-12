الاستثمار النيابية تحدد أسباب تعطيل إنشاء المدن الصناعية

2021/05/12 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، أسباب تعطيل إنشاء المدن الصناعية فيما تحدثت عن إرادات تقف حجر عثرة أمام تطوير الصناعة العراقية. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب شرع قانوناً للمدن الصناعية وتنفيذه يقع على عاتق الحكومة"، لافتة الى أن "انشاء تلك المدن متلكئ في التنفيذ". وأضافت، أن "هناك الكثير من الصناعات العراقية متوقفة"، مبينة أن "العراق من البلدان الصناعية المهمة ولا نعلم سبب هذا التوقف وعدم وجود إرادة لإعادتها". وأوضحت أن "إنشاء المدن الصناعية يضمن تبادل الصناعات والمنتوجات مع البلدان المجاورة"، متسائلة "أين الصناعات العراقية التي يمكن تبادلها مع تلك الدول؟". وعن الأطراف المستفيدة بحسب جودت قالت، إن "هناك جهات تعرقل النهوض بالصناعة الوطنية لأن لديها صناعات خارج العراق في مصر والاردن وتركيا وتريد تصريف منتجاتها في العراق"، موضحة أن "هناك فئة اخرى تعتاش على التجارة الخارجية وتُدخلها الى العراق وتعتقد بأن إقامة أي نشاط اقتصادي في العراق يضر بمصالحها".

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