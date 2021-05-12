العاهل السعودي يوجه بإعادة تأهيل مستشفى عراقي

2021/05/12 | 20:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الأربعاء، أنها ستقوم بإعادة تأهيل مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الذي تعرض الشهر الماضي لحريق تسبب بمقتل وجرح العشرات.

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