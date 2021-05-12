السعودية - إيران- تركيا - قطر: إعادة توزيع الأوراق؟

2021/05/12 | 20:17 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحدثنا جمال الشلبي، أستاذ العلاقات السياسية في الجامعة الهاشمية عن المباحثات التي جرت بين السعودية وإيران في العراق وعن زيارة أمير قطر ووزير الخارجية التركي إلى جدة.

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