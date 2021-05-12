السعودية - إيران- تركيا - قطر: إعادة توزيع الأوراق؟


السعودية - إيران- تركيا - قطر: إعادة توزيع الأوراق؟
2021/05/12 | 20:17 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يحدثنا جمال الشلبي، أستاذ العلاقات السياسية في الجامعة الهاشمية عن المباحثات التي جرت بين السعودية وإيران في العراق وعن زيارة أمير قطر ووزير الخارجية التركي إلى جدة. 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية - إيران- تركيا - قطر: إعادة توزيع الأوراق؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية - إيران- تركيا - قطر: إعادة توزيع الأوراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).

واصل القراءة على فرانس 24
Sponsored Links