2021/05/12 | 20:17 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية - إيران- تركيا - قطر: إعادة توزيع الأوراق؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يحدثنا جمال الشلبي، أستاذ العلاقات السياسية في الجامعة الهاشمية عن المباحثات التي جرت بين السعودية وإيران في العراق وعن زيارة أمير قطر ووزير الخارجية التركي إلى جدة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية - إيران- تركيا - قطر: إعادة توزيع الأوراق؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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