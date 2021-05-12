2021/05/12 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، نداءً إلى أهالي الزعفرانية بالعاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “تنفيذاً لخطة وزارة الكهرباء لصيف عام 2021 بحل الاختناقات في مناطق العاصمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء توجه نداءً لأهالي الزعفرانية بشأن قطع الطاقة المركز الخبري الوطني.

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