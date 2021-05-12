فرنسا تدعو الولايات المتحدة للتدخل لوقف “العنف” بين الفلسطينيين والإسرائيليين

2021/05/12 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعربت فرنسا اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تطور الأحداث في الشرق الأوسط، داعية الولايات المتحدة إلى التحرك من أجل وضع حد للعنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل […]

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