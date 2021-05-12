الكهرباء تعلن زيادة في ساعات القطع المبرمج بإحدى مناطق بغداد

2021/05/12 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء (12 أيار 2021)، أن ساعات القطع المبرمج للطاقة في منطقة الزعفرانية ببغداد ستتأثر بسبب أعمال صيانة تبدأ منتصف الشهر الجاري وحتى 3 حزيران المقبل.وقالت الوزارة في بيان موجه لسكان منطقة الزعفرانية في بغداد، إن "أعمال صيانة ستجري في منتصف أيار ولغاية يوم 3 حزيران ستؤثر في التجهيز وساعات القطع المبرمج".وتوقعت وزارة الكهرباء في وقت سابق، انجاز المرحلة الاولى من مشروع الربط الخليجي، في صيف 2022، بعد الاتفاق على تمويله من صناديق الائتمان الخليجية، مؤكدة شروع شركة جنرال إليكتريك بمسح مسارات خط الربط العراقي الأردني وفحص التربة وتأكيد خلوّها من المخلفات الحربية.

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