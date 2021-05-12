2021/05/12 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، الاربعاء، ان اجراءات الحظر الشامل "أمنية" وليست صحية وتصل الى حالة القسر في تنفيذها في بعض الاحيان دون مراعاة للحالات الانسانية.واضاف الغراوي في بيان ، ان "الاف العوائل تعيش على قوتها اليومي الذي حرموا منه بسبب الحظر اضافة الى الخسائر بالمليارات التي لحقت الاسواق الاقتصادية".



وذكر ان "العراق لا يحتاج الى حظر امني بل يحتاج الى تعزيز اجراءات الوقاية وحث المواطنين على اخذ اللقاح".وتابع بالقول "نطالب خلية الازمة وقيادة العمليات المشتركة بالغاء الحظر الشامل والسماح لكل مواطن يحمل بطاقة التلقيح بالتحرك وفتح كافة المراكز الصحية صباحا ومساء وحث المواطنين على اخذ اللقاح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان: اجراءات الحظر الشامل "أمنية" وليست صحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان: اجراءات الحظر الشامل "أمنية" وليست صحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).