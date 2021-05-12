حادث مروع في صلاح الدين يودي بحياة عدد من المواطنين

2021/05/12 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مديرية مرور محافظة صلاح الدين، الاربعاء، عن حادث سير على الطريق الرابط بين مدينتي سامراء وتكريت اسفر عن مقتل واصابة 7 نساء.

وقال مدير مرور محافظة صلاح الدين العميد تحسين الحمداني في تصريح لـ NRT عربية، (12 أيار 2021)، ان "حادث سير على الطريق الرابط بين مدينتي سامراء وتكريت اودى بوفاة 3 نساء واصابة 4 بجروح خطيرة نقلت على اثرها الى مستشفى العوجة لتلقي العلاج".

واشار الحمداني، الى ان "سبب الحادث هو السرعة المفرطة ".

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