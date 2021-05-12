السعودية تتبرع بإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب على حسابها

2021/05/12 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت السفارة السعودية في بغداد، الاربعاء، صدور توجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز لاعادة تيئنة مستشفى ابن الخطيب واستقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها.

وذكرت السفارة السعودية في بيان، تلقى NRTعربية نسخة منه، اليوم (12 ايار 2021)، انه "صدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بترع المملكة لاعادة تاهيل مستشفى ابن الخطيب، كهدية من مقام خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق".

واضاف البيان، ان المملكة تعلن عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في المستشفيات السعودية على نفقه الملك.

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