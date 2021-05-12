لمنافسة تيك توك وسنابشات.. تخصيص مكافآت بـ100 مليون دولار لمستخدمي شورتس

2021/05/12 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت يوتيوب، عن تخصيصه 100 مليون دولار في صندوق أسمته "يوتيوب شورتس"، لدفع مكافآت لمستخدمي منصة "شورتس" المنافسة لتطبيقات تيك توك وسنابشات وإنستغرام ريلز.

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