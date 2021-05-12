العراق... إجراءات لمنع استغلال قوات الأمن في الدعاية الانتخابية

2021/05/12 | 20:44 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الأمنية تشدد على عدم استخدام السيارات الحكومية لأغراض الانتخابات (الأناضول)

أعلنت السلطات العراقية عن سلسلة إجراءات جديدة لمنع قوات الأمن من الدخول في معترك التنافس الانتخابي، وذلك بعد تحذيرات أطلقها سياسيون من استغلال تشكيلات أمنية مختلفة في الترويج الانتخابي لبعض الكتل والأحزاب السياسية في البلاد.

وقبل نحو خمسة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأربعاء، بياناً قالت فيه إنه "تم توجيه القوات الأمنية والعسكرية وجميع التشكيلات المعنية بأمن الانتخابات بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم تفضيل مرشح على آخر بأي شكل من الأشكال".

وأضاف البيان أنه "تم التشديد على عدم مرافقة المرشحين أو الكيانات والأحزاب كافة خلال حملاتهم الدعائية ولأي سبب كان، إضافة إلى منع قطع الشوارع والساحات العامة لأغراض الفعاليات الدعائية والانتخابية وينحصر ذلك بموافقة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".

وشددت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق على "عدم استخدام السيارات الحكومية التابعة لمؤسسات الدولة لأغراض الانتخابات والإعلانات الترويجية للأحزاب والكيانات وجميع المرشحين، وعدم استغلال المؤسسات الرسمية لجعلها منبرا إعلاميا لأي مرشح كان".

وتابع البيان أن "تلك التوجيهات تأتي تزامناً مع قرب إجراء الانتخابات العراقية والاستعدادات لبدء الحملات الدعائية للناخبين والمرشحين كافة، في إطار حرص اللجنة الأمنية العليا للانتخابات على الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جهة والحفاظ على استقلالية المؤسسة الأمنية من جهة أخرى، ومنعهم من الخوض بغمار الانتخابات القادمة، إلا من خلال عملهم المهني المنصب على تأمين العملية الانتخابية حصراً".

وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من تصريحات لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قال إن "بعض قادة الأجهزة الأمنية يستغلون منصبهم لأغراض انتخابية"، متهماً زعيم "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، باستغلال منصبه في حملته الانتخابية.

وتساءل الحلبوسي: "هل يُسمح لوزير الدفاع، من منصبه، أن يقود حزباً ويسخر إمكاناته لخدمة حزبه، بالتأكيد الجواب هو لا، فلمَ إذاً يتم تغيير قادة الحشد، بشخصيات تنتمي لحركة "عطاء" التي يرأسها فالح الفياض".

بالمقابل، قال القيادي في "ائتلاف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، النائب عقيل الرديني إن "مخاوف سياسية كبيرة موجودة في العراق اليوم من استغلال المناصب الأمنية للترويج الانتخابي لجهات وشخصيات معينة".

وبين الرديني، أن "مفوضية الانتخابات مطالبة من الآن بمراقبة ما يجري من استغلال للشخصيات والجهات الأمنية للترويج لجهات وشخصيات سياسية متنفذة، فهذا الأمر يؤثر على نزاهة الانتخابات وعدالة التنافس الانتخابي، كما هو مؤشر على سمعة الانتخابات المفوضية".

وحول الإجراءات الجديدة، قال الخبير بالشأن الأمني العراقي، أحمد النعيمي، إنها دليل على بدء السباق الانتخابي مبكراً، ومنذ الآن في سابقة من نوعها بالعراق، إذ بدأ الحراك قبل خمسة أشهر من موعد الاقتراع ما يؤشر على منافسة كبيرة تنتظر الأحزاب وحتى الشارع".

وأضاف النعيمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تحييد قوات الأمن مهم للغاية، لكن يبقى الأهم، وهو تنفيذ تلك القرارات، وتقع على الصحافيين والناشطين وحتى المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية فضح أي استخدام لقوات الأمن من قبل الأحزاب في حملاتها، وهذا يجب أن يشمل دوائر البلدية لأن هناك سياسيين صاروا يعبدون الطرق ويوصلون المياه بآليات الدولة ولدعاية انتخابية مفضوحة.

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