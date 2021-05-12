فلسطين قضيّتنا فلْننْصُرها - الوطنيون الديمقراطيون الماركسيون اللينينيون

2021/05/12 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الوطنيون_الديمقراطيون_الماركسيون_اللينينيون يـــــــا أبناء شعبنا المُكافح :يتعرّض الشّعب الفلسطيني ، وتتعرّض مُعظم مدن فلسطين المحتلّة إلى عُدوان عسكري شامل يستهدف الفلسطينيين وأحياءهم السّكنية وأراضيهم الّتي لا يزالون مُستقرّون بها بما في ذلك القدس وأحياءها .وهذ العُدوان ، ليس الأوّل في تاريخ فلسطين وشعبها الّذي يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتشريدهم وتشتيتهم ، إلاّ أنّه الأخطر ، وهو يأتي في إطار سياسة الكيان الصّهويني ......





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